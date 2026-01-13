マレーシア警察は1月12日、首都クアラルンプール市内にある私立大学で爆発が発生して1人が死亡し、学生4人を含む9人が負傷したことを明らかにしました。警察の初歩的な調べによれば、事故は中央管理式の空調の圧縮機の爆発によるもので、死者はエアコンの修理技術者でした。消防救助部門は現場で、二次爆発の恐れがないかどうかを評価しています。（提供/CRI）