※2025年10月撮影トップ画像は、流山セントラルパーク駅から800メートルほどの日蓮宗感応山本覚寺。このお寺の「鬼子母神立像」と「十羅刹女立像」は流山市有形文化財に指定されています。流山市教育委員会による「鬼子母神立像および十羅刹女立像」の解説がありました。※2025年10月撮影内容を写します。「鬼子母神は仏教説話に説かれる女神で、多くの子を産んだが他人の子を殺して食べるので、仏陀がこれをいましめ仏教に帰依す