【その他の画像・動画等を元記事で観る】ハスキーで重厚感のある独特の歌声と、圧倒的な表現力で国内外から支持を集めるシンガーソングライター・miletが、3月4日に、CDリリースとしては約１年ぶりとなるシングル「The Story of Us」をリリースする。本作には、TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期EDテーマとして書き下ろされた表題曲「The Story of Us」をはじめ、ピアノ／ギター＆チェロによる新アレンジで制作し、miletのヴォー