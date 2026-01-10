コンプライアンスへの配慮から「優しい上司像」が求められるようになって久しい。だが、「20世紀最高の経営者」と言われたジャック・ウェルチは、それを本当の優しさではないと考える。真に優しい上司とは、部下を甘やかす存在ではなく、成長へと導く存在だ。部下の力を伸ばす、成果重視のマネジメントとは？※本稿は、社会学者のライナー・ツィテルマン著、国枝成美訳『巨富を築いたビリオネアの思考法』（アルソス）の一部を抜粋