ベースゲート横浜関内（資料写真）オフィス仲介大手の三鬼商事横浜支店が発表した２０２５年１２月の横浜ビジネス地区（関内、横浜駅、新横浜、みなとみらい２１〈ＭＭ２１〉）のオフィス空室率は、前月から１・２３ポイント上昇し、７・０１％だった。関内地区の街区「ＢＡＳＥＧＡＴＥ（ベースゲート）横浜関内」が完成した影響で、地区全体の空室面積が約３９６００平方メートル増加した。関内地区は５・４６ポイント上がっ