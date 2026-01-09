東京・大田区のマンションで男性が殺害された事件で、警視庁が、男性が代表取締役を務める会社の営業部長の男を殺人の疑いで逮捕したことが分かりました。この事件は8日昼前、東京・大田区のマンションの一室で、都内の会社で代表取締役を務める河嶋明宏さん（44）が血だらけの状態で倒れているのが見つかったもので、警視庁は殺人事件と断定し、特別捜査本部を設置していました。その後の捜査関係者への取材で、警視庁が、河嶋さ