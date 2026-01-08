JR線路をくぐって、ビール工場と市場の間を抜ける！東京都は2025年1月5日、府中市内で新たな地域幹線道路「府中3･4･3号 狛江国立線」の整備事業に着手すると発表しました。【地図・写真で見る】これが「狛江国立線」第I期区間です！狛江国立線は、主に北多摩地区の多摩川沿いを東西方向につなぐ都市計画道路です。本路線の西端部は、国道20号「甲州街道」に至る国立3･3･15線（開通済み）と接続しており、全通すれば調布から国