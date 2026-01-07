23歳の若さで肝臓がんが発覚した格闘家・高須将大さん。手術で無事に治療できたにもかかわらず、わずか3か月後に再発。医師からはステージ4を宣告されます。 【写真】「痛々しい…」術後1か月の開腹手術の傷痕や悩まされた抗がん剤の副作用（6枚目/全14枚） 骨折かと思ったら肝臓がんだった 格闘家・高須将大さん ── 23歳のときにがんが発覚したそうですね。わかったきっかけを教えてください。 高