6日午後2時すぎ、東京・渋谷区広尾の工場で火事があり、現在も延焼中です。逃げ遅れた人が3人いるという情報があり、東京消防庁などが確認を急いでいます。東京消防庁によりますと、午後2時20分ごろ、渋谷区広尾の工場で火事がありました。工場の3階が現在も延焼中で、東京消防庁がポンプ車など18台で消火活動を行っています。この火事で逃げ遅れた人3人が屋上に避難しているという情報があり、東京消防庁などが確認を急いでいます