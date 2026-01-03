第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で、初の総合優勝を目指す国学院大が意地を見せている。往路終了時点で４位の国学院大は、首位の青学大と１分５４秒差だったが、７区に当日変更で起用された高山豪起（４年）が躍動。前田康弘監督が「ジョーカーの１枚」と期待を寄せていたランナーは、軽やかな走りで１時間０分５５秒（速報値）の好タイムをマークした。順位も２位に押し上げ、青学大との差も１分２８秒（速