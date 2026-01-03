箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）３連覇を狙う青学大は、８区塩出翔太（４年）が１時間３分４６秒の区間新記録で３年連続の８区区間賞。堅首したまま、９区佐藤有一（４年）にタスキを繫いだ。２年連続８区区間賞中の塩出は、小松陽平（東海大）の持つ区間記録１時間３分４９秒を上回る快調なペースを刻み、最後まで走り抜けた。１分４４秒差の２位が国学院大。３分１４秒差の３位が中大。中