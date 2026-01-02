西武の高橋光成投手【ロサンゼルス共同】ポスティングシステムで米大リーグ移籍を目指している高橋光成投手がプロ野球西武に残留する可能性があると1日、メジャー公式サイトが報じた。「少なくとも1球団から大リーグ契約を提示されているが、移籍に十分な内容ではない。今後、さらに大きなオファーがない限り、残留が現実的なシナリオ」と伝えた。交渉期限は米東部時間4日午後5時（日本時間5日午前7時）に迫っている。高橋は日