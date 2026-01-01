芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんが、2026年に取り入れたい開運アクションをアドバイス！運勢をどうきり開くべきかを知れば、前向きな一歩が踏み出せるかもしれませんよ。日常に取り入れられるアクションばかりなので、ぜひ参考にして新しい一年をよりよいものにしましょう。五星三心（ごせいさんしん）占いとは…「五星三心占い」は8万人以上を占ってきたゲッターズ飯田さんがこれまでのデータをもとに四柱推命や西洋占