◇第105回全国高校ラグビー大会3回戦東海大相模33―17筑紫（2026年1月1日東大阪市・花園ラグビー場）3大会ぶり11度目出場の東海大相模（神奈川第2）が33―17で筑紫（福岡第2）を下して8強入りを決めた。同校がベスト8に進むのは、1976年の第55回大会以来、半世紀ぶりとなった。会場の外では、開会式から「笹川祐（たすく）くんを支える会」としてラグビー部の部員たちが募金箱を持って支援金の寄付を募っている。笹川く