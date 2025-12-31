ドラゴンクエストの宣伝を担当する公式Xは1月1日、“ドラゴンクエスト40周年”のスタートを告知した。今年は初代の「ドラゴンクエスト」発売から40年。公式Xはこの日、「HAPPY DQ40th YEAR 新年あけましておめでとうございます」と新年の挨拶と共に、「今年はいよいよドラゴンクエストが40周年を迎えます」と告知。そして「記念のエンブレムを掲げ、様々な発表を控えておりますので みなさま楽しみにお待ちください」とエンブレム