Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¼«¿È¤Î2025Ç¯¤Î»Å»ö¤òÐíâ×¤¹¤ë20Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò°ìµó¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£º´µ×´ÖÂç²ð¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢2025Ç¯¤ÏÇ»¸ü¤«¤ÄÌö¿Ê¤Î°ìÇ¯¤Ë 2025Ç¯¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤ÇÈ¬ÌÌÏ»ç¾¤ÎÂç³èÌö¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿º´µ×´ÖÂç²ð¡£Snow Man¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢TV¡¢CM¡¢±Ç²è¡¢À¼Í¥³èÆ°¡Ä¤È¸Ä¿Í»Å»ö¤¬°ìµ¤¤Ë³èµ¤¤Å¤­¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ê¤¤Æü¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¡¢Ç»¸ü¤«¤ÄÌö¿Ê¤Î°ìÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¡Ö20Ëç