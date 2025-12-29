4年ぶりにFA補強も苦しんだシーズンとなったロッテは、2021年に設定した「Vision2025」という長期目標を掲げ臨んだ最終年、開幕前に新助っ人で3投手を獲得し、さらには4年ぶりにFA補強を成功させるなど積極的な立ち回りを見せた。しかし、結果的には8年ぶりに最下位でシーズンを終えた。ここでは、2025年シーズンの補強を振り返る。ソフトバンクから国内フリーエージェント（FA）権を行使し、2025年からロッテに加入した石川柊