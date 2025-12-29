くふうハヤテベンチャーズ静岡ジュニアを率いた中村勝監督NPB12球団などが小学生のジュニアチームを結成して日本一の座を争う「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」（26日〜29日）で、くふうハヤテベンチャーズ静岡ジュニアはグループリーグ1勝2敗に終わり、決勝トーナメントに進めなかった。それでも子どもたちの成長ぶりに、2年連続で指揮を執った中村勝監督の胸には万感の思いが込み上げている。指揮官自身、これまで