巨人Jr.の割石がSNSで話題に全国から選ばれた小学生がプロ12球団などのユニホームを着て頂点を争う「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」は28日に神宮と横浜スタジアムで大会3日目が行われた。巨人Jr.は東北楽天Jr.に2-1で競り勝ち、2勝1敗で終了。そんな中、3試合連発の本塁打を放った逸材が話題になっている。初回1死だった。2番・左翼で出場した割石有音選手は、1ボール1ストライクから豪快に振り抜いた打球は左中間