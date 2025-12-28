気づいたら生えていた――。年を重ねるにつれ、鼻毛や眉毛など、これまで意識していなかったムダ毛が目立つようになる。なかでも耳毛は、自分では気づきにくい一方で、他人の目には入りやすく、放置すると不潔な印象を与えかねない厄介な存在だ。「美容男子」という言葉が一般化した今、男性の身だしなみに求められる清潔感の水準は確実に上がっている。どれほどキャリアを重ねていても、細部のケアが行き届いていなければ評価を落