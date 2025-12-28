ソフトバンクでは3年間で38勝ソフトバンクから自由契約となり、日本ハムとの入団合意が発表された有原航平投手が28日、自身のSNSでソフトバンクへの感謝の思いを綴った。3年連続で2桁勝利を挙げ、今季は14勝9敗で2年連続の最多勝を獲得。チームを日本一に導いた。自身のX（旧ツイッター）に「ホークスでの3年間、ホークスナインと切磋琢磨しながら考える野球ができたこと、小久保監督のもとでリーグ2連覇と日本一を達成できた