「全国高校ラグビー・１回戦、東海大大阪仰星１３７−０坂出第一」（２７日、花園ラグビー場）開幕して１回戦１０試合が行われ、前回準優勝の東海大大阪仰星（大阪第１）は坂出第一（香川）に１３７−０で大勝した。常翔学園（大阪第２）は茗渓学園（茨城）を４１−２９で下した。初出場の慶応志木（埼玉第２）は４８−１２で青森山田（青森）に、早実（東京第２）は石見智翠館（島根）に３９−１４で、それぞれ勝った。記念大