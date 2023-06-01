¡þ¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥²¥ó¥¯3¡¼5¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥ë¡¦¥ê¥¨¡¼¥¸¥å¡Ê2025Ç¯12·î26Æü¡Ë¥²¥ó¥¯¤ÎMF°ËÅì¤¬±¦µÓÉé½ý¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤ÊÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¡£Ç¯ÆâºÇ½ªÀï¤Ç2¡½3¤Î¸åÈ¾27Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢4Ê¬¸å¤Ë°ì»þÆ±ÅÀ¤Î°ì·â¤À¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢±Ô¤¤ÆÍÇË¤Ç¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¿ÊÆþ¡£3¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éº£µ¨3ÅÀÌÜ¤òÃ¡¤­¹þ¤ß¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£2¥¢¥·¥¹¥È¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÎÎò»ËÅª¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿10·î14Æü¤Î¿ÆÁ±