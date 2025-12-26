スポニチスポニチアネックス

井上尚弥、フェザー級転級で日本人初の世界5階級制覇を狙う構想も

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと


  • 世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥が26日、12回戦に臨んだ
  • リミットを200グラム下回る約55・1キロでパスし、勝利に貢献した
  • 2020年5月の東京ドームでは中谷潤人との対戦も視野に入れているという
記事を読む

