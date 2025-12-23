高市早苗首相の愛用品やファッションを真似する“サナ活”。これに関し、高市首相の地元、先の総裁選で高市支持を求めて全国を回ったキャラバンカー「Veanas号」の公式グッズストアがSNSで話題を集めているという。大手紙の政治部記者の解説。「“サナ活”はいうまでもなく、高市首相の名前が由来となった推し活の名前。実際、高市首相が使うカバンやボールペンの製造元には、どこに行けば購入できるのかといった問い合わせが消