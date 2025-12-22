2025J2リーグアウォーズが22日に開催され、最優秀選手賞（MVP）をはじめとした各賞の受賞者が発表された。熾烈な優勝、J1昇格争いが繰り広げられた2025明治安田J2リーグ。最終的には水戸ホーリーホックが得失点差でV・ファーレン長崎を上回り、クラブ史上初のJ2優勝とJ1昇格を決めた。最終節まで優勝争いを演じた長崎も8年ぶりにJ1へ復帰。また、3位チームから6位チームまでで争われた昇格プレーオフの結果、ジェフユナイテッ