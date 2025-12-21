フィギュアスケート女子で今季限りの引退を表明している三原舞依（２６＝シスメックス）が、万感の演技を披露した。全日本選手権最終日（２１日、東京・国立代々木競技場）のフリーでは１２７・８６点、合計１９０・６３点をマーク。演技後には氷上でうずくまくり、感極まった様子を見せた。「自分で思っていた以上に涙があふれた。今思ったらウォータープルーフのマスカラで良かったなと思いながらも、なんか本当に前が見えな