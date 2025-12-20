20日午前7時ごろ、兵庫県南あわじ市阿那賀漁港の南西約1キロの沖合で「漁船と思われる船が転覆している」と付近にいたボートの釣り人から118番があった。徳島海上保安部によると、船内から乗組員とみられる1人を発見、病院に搬送されたが心肺停止の状態。同保安部によると、船は全長約10メートルで、衝突した形跡は見つかっていないという。巡視船2隻が他にも乗船者がいないか捜索している。高松海上保安部の巡視船や関西空港