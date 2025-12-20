JUICYJUICYが、2ndシングル「Bibbidi-Bobbidi-Boo」を本日12月20日に配信リリース。また、あわせてMVも公開となった。 （関連：【映像あり】JUICYJUICY、平成を彷彿とさせる「Bibbidi-Bobbidi-Boo」MV） 本楽曲は、軽快なリズムと美しいメロディがきらめくホリデーソング。コンポーザー／サウンドプロデューサーのYUKI JOLLY ROGERが作詞作曲を手がけた、2000年代の平成ヒットソングを