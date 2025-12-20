2025年10月、長年にわたり利用されていたWindows10のサポートが終了しました。これに伴い、パソコンを買い替えたという方もいるのではないでしょうか。ウイルス対策ソフトは不正なプログラムやサイバー攻撃から守るためのソフトですが、最近は有料のウイルス対策ソフトはいらないという声もあります。 本記事では、有料のウイルス対策ソフトの必要性やコンピュータウイルスの現状などを解説します。