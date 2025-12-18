量子コンピューター関連のニュースというと、「○○量子ビット達成！」「古典コンピューターでは○垓年かかる問題を数分で解いた!」といった景気のいい数字が溢れている。しかしFTQC（誤り耐性量子コンピューター）実現への道筋が見えた今日、“量子”関連のニュースは、「量」ではなく「質」で読み解く必要があるはずだ。来るべき量子時代の到来を告げるサインを、総力を挙げて追いかける。