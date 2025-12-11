劇場版『涼宮ハルヒの消失』が2026年2月6日より2週間限定でリバイバル上映される。作中で長門有希が世界を改変した本日12月18日を記念して、リバイバル上映の1週目入場者特典が発表され、原作イラスト・いとうのいぢによる描き下ろしミニ色紙（3種ランダム）が配布される。【動画】懐かしい！劇場版『涼宮ハルヒの消失』新規制作の予告映像2006年のアニメ放送開始から2026年で20周年を迎える『涼宮ハルヒ』シリーズの記念プロ