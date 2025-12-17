12月13日に『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』（日本テレビ系）が放送された。9代目女王に輝いた『ニッチェ』以上に注目を集めているのが、同大会で初審査員を務めた『霜降り明星』粗品のコメントの数々だろう。【写真】『THE W』放送前からチクリ、大会に対し厳しい意見をいう粗品放送前に公式Xで公開された動画でも、「レベルが低すぎるんで」「面白くないものには面白くないと言わせていただこうと思います」と発言。『THE