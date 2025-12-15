ダイハツ「すごい軽トラ」斬新すぎて“反響殺到”！2025年10月末に開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」の熱気が冷めやらぬ中、過去のモーターショーも振り返ると、現代のモビリティの在り方を鮮烈に予言していた様々なコンセプトカーの存在に驚きます。この記事では、ダイハツが2019年の「第46回 東京モーターショー」で世界初公開した次世代の軽トラック、「Tsumu Tsumu（ツムツム）」の詳細を現在なお寄せら