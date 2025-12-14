J3・JFL入れ替え戦の第2戦が14日に行われ、アスルクラロ沼津とレイラック滋賀が対戦した。滋賀のホームで行われた第1戦は、JFLを2位で終えた滋賀が3−2で勝利。Jリーグ残留へ追い込まれた沼津はホームで2点差勝利が必要となった。試合の均衡が破れたのは22分、滋賀が先制に成功する。右サイドからのクロスに秋山駿が合わせて押し込んだ。しかし、その2分後に沼津が追いつく。左サイドから細かくパスを繋いでペナルティエリ