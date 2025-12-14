「年賀状じまい」という言葉をよく目にする昨今。今年は年賀状を出さないと、既に決めている方もいるのではないでしょうか。そんななか、年賀状作成を楽しみ今年も出す予定だと語るのは、ESSEフレンズエディターで防災士の資格をもつ堀中里香さん。堀中さんが年賀状作成を続ける理由と、実際にもらった中で「すてきだな」と感じた年賀状につい紹介します。年賀状でやめたのは「デザインを変えること」2020年のネズミ年からきりよく