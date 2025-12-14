◇６位馬場貴也（４１＝滋賀）５年連続７回目昨年は賞金ランク１位＝選手順位１位の出場。トライアル２ｎｄ初戦はしっかり逃げて１着。２戦目も２着と好走したが、３走目で５着。優勝戦には駒を進めたが、４号艇で５着だった。「去年はゴールしてガッツポーズしている毒島さんを後ろから見ていたし、あの光景は忘れません。今度は逆の立場になるように、頑張りたいと思います」と雪辱を期しての出場となる。賞金ランクは６位