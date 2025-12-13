肩が内側に入った巻き肩、丸まった背中や腰などは、実際の年齢より老けて見えてしまう悪い姿勢。そんな上半身をほぐすのにぴったりな簡単ストレッチ＆エクササイズを、芸能人も通う姿勢アナリストのKAORUさんに教えてもらいました。ピンとした姿勢をじゃまする要素をケアして、「老けない姿勢」を手に入れましょう！巻き肩をケアする「肩・腕ストレッチ」巻き肩の人はとくに、肩回りの筋肉が緊張し、それと連動して腕も縮んでいる