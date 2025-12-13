¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ï¤ó¤Ë¤ã.¡×¤ÎÀîÅç¾ÏÎÉ¡Ê43¡Ë¤¬12Æü¡¢ABEMA¡Ö¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡ª¡ª¡×¤ËVTR½Ð±é¡£¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢¤¹¤·¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÀîÅç¡£¤½¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤¹¤·²°¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤È1ÂÐ1¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¡È·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤¸¤ã¤¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Å¹¤Ï·ÃÈæ¼÷±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¥Ó¥ë2³¬¡£¤³¤³¤Ï¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ­Ì¾Å¹¤Ç