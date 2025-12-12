Bリーグは12月12日、島根スサノオマジックに所属する岡田侑大に、10日に行われた「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第13節の京都ハンナリーズ戦での規約・規程違反による懲罰として1試合の出場停止と罰金5万円を科すことを発表した。 懲罰の対象となったのは、京都戦の第2クォーター残り4分2秒にアンスポーツマンライクファウルおよびテクニカルファウルを宣せられ、失格・