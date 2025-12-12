12日正午前、青森県東方沖を震源とする地震があり、北秋田市などで最大震度4の揺れを観測しました。気象庁によりますと、12日午前11時44分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震がありました。震源の深さは20キロで、地震の規模を示すマグニチュードは6.7と推定されています。この地震で北海道太平洋沿岸中部と青森県太平洋沿岸、それに岩手県と宮城県に津波注意報が出されています。この地震で、北秋田市や青森県八戸市などで