中日は１２日、樋口正修内野手（２７）が１１月２７日に一般女性と結婚したことを発表した。樋口は「今までは自分のためにやってきましたが、これからは応援してくれている奥さんのためにも頑張ります」とコメントした。樋口は２２年度育成ドラフト３位で中日入り。今季は１軍で３３試合に出場し、５盗塁をマークした。