農林水産省によると、トマト１キロ当たりの価格は1394円で、平年と比べて1.64倍に。“トマトショック”と呼ばれる現象が起きています。【写真で見る】トマト価格高騰はいつまで続く？トマト専門店も悲鳴…止まらないトマトの価格高騰 平年比1.6倍超トマトの価格高騰が続いています。東京・豊島区にあるイタリア料理店「TOMATO×TOMATO DE LUCE」。すべての料理にトマトを使っていることが“ウリ”のこちらのお店。1