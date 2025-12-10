2025年12月8日、衆議院本会議に出席した高市早苗首相は、野党の質問に応じる形で消費税減税の可能性に触れた。【写真】「痺れる!」絶賛された、高市首相の母校への“ロック”な神対応高市首相の“煮え切らない態度”近年の日本では、円安に加えて人件費や物流費の高騰が続き、物価上昇が長期化している。特に食料品の値上がりは深刻で、家計のゆとりが失われつつあるのが実情だ。こうした状況を受け、日本共産党の堀川あきこ