元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が歌手デビューの準備を進めていることが「週刊文春」の取材でわかった。森の事務所は歌手デビューについて「回答を控えさせて頂きます」とした。【画像】かわいすぎると話題になった「きつねダンス」、大胆に美脚を披露した写真集も…この記事の写真をすべて見る森香澄©時事通信社◇◇◇持ち前のトーク力と、いわずと知れたあざとキャラで「あざとくて何が悪いの？」