中国軍の戦闘機による自衛隊機へのレーダー照射をめぐり、中国軍は訓練実施を海上自衛隊の艦船に事前に通告したとする音声データを公開した。中国側とする音声：こちらは中国海軍101艦。当編隊は計画通り艦載機の飛行訓練を実施する。日本側とする音声：中国海軍101艦、こちらは日本の116艦、受信しました。自衛隊機へのレーダー照射をめぐり、中国軍は9日、SNSで宮古海峡周辺での空母「遼寧」の艦隊による訓練について、近くにい