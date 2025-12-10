ドジャースがメッツからＦＡとなっていた通算２５３セーブのＥ・ディアス投手（３１）と３年総額６９００万ドル（約１０８億円）で合意したと９日（日本時間１０日）、複数の米メディアが報じた。今季は球団史上初となるワールドシリーズ連覇を達成したド軍だが、守護神として期待されたスコットが１０度のセーブ機会失敗があるなど不振。ポストシーズンになると佐々木朗希投手（２４）が９回を任されることが多かったが、来季