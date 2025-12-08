プレミアリーグのリヴァプールに所属するモハメド・サラー。リーグ屈指のアタッカーで、昨季は34ゴールを挙げる大活躍だった。そういった背景もあり、今夏リヴァプールと新契約を締結。さらなる飛躍が期待された。しかし、リーグ戦直近3試合はベンチスタート。3-3のドローに終わったリーズ戦は結局出番は与えられず。そして『Liverpool Echo』はサラーへのインタビューを公開。アルネ・スロット監督との関係性に触れ、以前とは変わ