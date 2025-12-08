東京・渋谷区は、カフェやコンビニに対してごみ箱の設置を義務付け、違反した場合には罰則も設ける方針です。東京・渋谷区では観光客の増加などに伴い、ごみのポイ捨てが問題となっています。区の調査によりますと、コンビニで販売されている軽食の入れ物やカフェの飲み物のカップなどテイクアウトに伴うごみが、ポイ捨てごみ全体のおよそ75％を占めます。こうしたことから区は、渋谷駅・原宿駅・恵比寿駅周辺のコンビニやカフェ、