2026年3月20日に全国公開される『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』の追加キャストとして、梅原裕一郎、山口勝平、山路和弘、東地宏樹、稲田徹の出演が発表され、コメントが到着した。劇場版に初登場するキャラクターを演じる。【写真】劇場版新キャラクターを演じる梅原裕一郎、山口勝平、山路和弘、東地宏樹、稲田徹原作は「週刊少年ジャンプ」にて2012年から2016年まで連載され、コミックの累計発行部数は2700万部を超え、